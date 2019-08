Más de 200 carpetas de investigación abiertas por personas desaparecidas en Aguascalientes: OVSG

Gilberto Valadez

La entidad es paso de trata de personas, señaló Violeta Sabás Díaz de León, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG)

“Aguascalientes es corredor de trata de personas. Desde Querétaro, Guanajuato, Zacatecas y de ahí suben hacia el norte que es donde se concentra”, mencionó.

En este sentido, reveló la existencia de alrededor de 232 carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía del Estado, relacionadas con desaparecidos.

“Hablamos de los últimos años en cifras oficiales y que no han sido actualizadas, pues hay más de 1900 carpetas desde los años noventa, aunque muchas se han venido cerrando”, puntualizó.

El pasado 30 de julio, el vicefiscal del estado Francisco Martínez descartó problemática de trata de personas en Aguascalientes.

Al respecto, la coordinadora del OVSG comentó: “ese problema existe. Hace unos años no se hablaba de personas desaparecidas, era de que muchachitas que se fueron con el novio y regresan. Esa era la visión que se tenía’.

No obstante, sí reconoció apoyo de la Fiscalía en la reciente búsqueda de aguascalentenses desaparecidos, activando los protocolos.

Sabás Díaz de León añadió que hace falta una estrategia urgente para prevenir que sigan generándose las estadísticas.