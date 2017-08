Martínez Castuera debe irse de la Policía Estatal: Paulo Martínez

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El dirigente del Partido Acción Nacional, (PAN), Paulo Martínez López no se anduvo por las ramas y pidió la cabeza del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Sergio Martínez Castuera, debido a que su consideración no tiene la capacidad para estar al frente de tamaña encomienda.

En entrevista con El Clarinete el líder estatal blanquiazul señaló que “hemos visto que se ha desatado un tema de inseguridad, creo que ha sido por falta de capacidad de los mandos policiacos, el tema aquí particular creo yo que el general Martínez Castuera en su posición se encuentran insostenible, creo que no se ha visto un mando policiaco firme, con autoridad, con estrategia, con reacción inmediata ante un suceso, creo que le ha faltado una serie de acciones importantes que hemos estado acostumbrados a ver una reacción de la policía inmediata, eficaz, pronta y que no ha tomado medidas duras en el tema de la seguridad pública“, dijo.

Acto seguido abundó que “creo que el tema de que se mantenga en el tema de la Secretaría de Seguridad Pública el general Martínez Castuera hoy en día ya esta en duda y es insostenible y su permanencia en este espacio. Debe de llegar al Estado, creo yo que el gobernador (el panista Martín Orozco) tiene que tomar decisiones y que llegue al control de la Seguridad Pública una persona con fuerza con mando, con valentía que tenga conocimiento del manejo policial y con estrategia para que pueda armar, operativos, rondines, y que principalmente creo yo que no se ha visto un tema de inteligencia policial en el Estado para poder en primer lugar prevenir situaciones delincuenciales y segundo poder reaccionar ante una situación complicada que se pueda dar en el estado“.

A su vez Martínez López acotó “creo que también se ha dado una falta de coordinación también con las policías municipales, particularmente en la capital que es la más numerosa y es la que pudiera ser el fuerte en este sentido y creo que deberían tener una plena coordinación para poder combatir la delincuencia que se ha desatado en la capital y en el estado en general“.

Más adelante también recriminó que las autoridades federales no apoyan a la entidad en estas lides “la PGR tampoco se ve actuando brilla totalmente por su ausencia y la Policía Federal no se ve que estén interesados en mantener una seguridad en el estado. Y bueno hay que ver que el tema de la inseguridad creció a nivel nacional, pero particularmente en Aguascalientes hemos visto una serie de hechos que no son cualidades y tenemos (en el PAN) unas sospechas de que pudieran estar siendo provocadas por una serie de actores para desestabilizar al estado y hacer quedar mal los gobiernos del PAN y eso no lo vamos a permitir“, concluyó.