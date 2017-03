Martín Orozco gobierna con el PRI: Fernando Alférez

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Fernando Alférez Barbosa, exsecretario general del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en esta entidad arremetió contra Paulo Martínez López, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), quien definió como un acto normal el hecho de que dicho partido de izquierda haya incorporado exfuncionarios priistas, recalcando que no ofrecen algo deferente al electorado. “No, él es el que es más de lo mismo, que no quiera voltear el discurso. Él es el PRIAN, algo que está bien identificado en todo el país”, dijo.

El también exdiputado local perredista, para recalcar esta afirmación, recordó que el mismo gobernador, Martín Orozco Sandoval, gobierna con el PRI, “porque incorporó a parte de su militancia, en lugar de la panista, además de haber prolongado el acto de corrupción de Sergio Escalante Jiménez, que como encargado de auditorías, reservó información que debió de ser publica para proteger a los dos partidos. Eso es lo grave”.

Por último el exasesor del líder de senadores del PAN, Fernando Herrera reiteró que Martínez López no conoce la historia y continúa con discursos baratos en contra de MORENA que no les han funcionado. “El liderazgo de Andrés Manuel López Obrador es indiscutible, debido a que emergimos de las plazas públicas, no de púlpitos. Mientras tanto, al PAN lo mueven desde el interior de los templos católicos y escuelas confesionales”, comentó.

Además, demeritó otra acusación respecto a que MORENA solo fue creado para el proceso de 2018. “El debate tiene que darse más allá de adjetivos reiterativos que ya no les funcionan. El próximo año será un parteaguas de una lucha de izquierda histórica (…) más que nunca aglutinamos la fuerza social que no se vio en 2006 ni en 2012. La irrupción de muchos mexicanos a informarse en redes sociales ha sido un parteaguas. Es una ventaja a favor de la democracia. AMLO deja de ser el peligro y todas esas cuestiones mediáticas que ya no le funcionan al PAN”, declaró.

Por último, descartó que en caso de no alcanzar la presidencia del país, MORENA se diluya como muchos actores políticos han asegurado. Sin embargo, garantizó que con el triunfo en el Estado de México, en este año, y con el de 2018, se confirmará “la victoria de una lucha constante, porque MORENA no es solo AMLO, ni un movimiento de tribus o intereses privados”, finalizó.