María León revela si es bisexual

Redacción

Ciudad de México.- María León ha dado de qué hablar en los últimos días pues de acuerdo al programa “Amordidas” la cantante puso en evidencia su supuesta bisexualidad al confesar que Beyoncé era su crush.

Durante su paso por la alfombra de las Lunas del Auditorio, León no dudó en mostrar su postura con respecto a este rumor. “Es triste que hoy la admiración de una mujer a otra mujer se le llame bisexualidad porque entonces vamos a lo que te digo, que tratamos mejor de ofender para que no digan que nos gusta otra mujer, en mi caso si a la gente le gustaría saber no soy bisexual, tengo una pareja que amo, pero tengo una admiración profunda por las mujeres luchonas, por las mujeres que convierten su dolor en arte”.

Y es que la ex vocalista de Playa Limbo comentó que de no tener una relación con su novio estaría con Beyoncé, debido a que ella tiene todo y es una mujer que representa el empoderamiento de la mujer. Confesión que encajaría con la teoría Kinsey, que establece que todo individuo tiene cierto rango de bisexualidad, de acuerdo a la emisión televisiva.