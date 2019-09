Manzur ya no tiene vínculo con Policía Municipal, asegura Martínez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No hay vínculo alguno de la secretaría de Seguridad Pública con Elías Manzur Constantino, ex director de la policía preventiva y detenido por agresiones, expuso Antonio Martínez Romo, titular de la corporación.

“Él renunció por temas personales en su momento y desde ese día pasó a formar parte de la población civil, como le llamamos nosotros. No ha tenido ninguna relación con la corporación”, precisó el funcionario.

A Manzur Constantino se le detuvo el pasado martes, acusado de lesiones dolosas a otra persona. De grado teniente, fue el primer director de la policía preventiva en la actual administración municipal que inició a finales de 2016.

“Son temas muy particulares que él tendrá que atender ante la autoridad que lo haya requerido”, abundó.

Martínez Romo citó que cuando tomó posesión del cargo en septiembre de 2017, el titular de la Preventiva pidió su baja apenas a los tres meses, aunque puntualizó que no tiene quejas de su desempeño.

– ¿Ya no tiene ninguna relación ni con el Ayuntamiento?

– Hasta donde yo esté enterado, ninguno. Está desligado del ámbito.

El secretario de Seguridad admitió tenerle estimación personal al ex funcionario, “fue un colaborador mío, son investigaciones que la fiscalía está generando y de las cuales me muestro respetuoso”.

Cabe mencionar que Elías Manzur ya había sido detenido en marzo pasado, supuestamente por amenazas contra militantes del PAN que acudieron a un proceso interno. También se le vincula como socio de algunos antros de la ciudad.