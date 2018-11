Mantiene freno GobAgs a proliferación de asentamientos irregulares

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En lo que va de esta administración estatal no ha aparecido ningún nuevo asentamiento irregular, presumió el Secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento del Territorio, Armando Roque Cruz.

El funcionario dio a conocer que se mantienen con 214 asentamientos en todo el estado, donde se está trabajando con diferentes actores para tratar de regularizarlos y abatir este tipo de lugares.

La mayoría de ellos están ubicados en el municipio de Aguascalientes, aunque se está trabajando en el tema también en los municipios del interior donde para el caso de Calvillo, por citar un ejemplo, la meta es regularizar tres desarrollos en un año y así poco a poco con cada ayuntamiento.

En la capital están en trámite para regularizarse hasta 5 asentamientos, aunque es un trabajo complejo existiendo la voluntad de parte de la autoridad de ponerlos en orden.

Estos desarrollos datan de muchos años atrás donde muchos siguen como irregulares luego de haber quedado en el olvido por otras administraciones.

-¿No han proliferado en esta administración?

-De ninguna manera y estamos tratando que no, tenemos brigadas de supervisión cuidando que no se generen este tipo de asentamientos y hasta el momento no se ha detectado ninguno de reciente creación.