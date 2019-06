Mantendrá Gallegos demanda contra Alaniz hasta definirse en tribunales

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Insistirá la diputada priísta Margarita Gallegos Soto en cuanto a la denuncia presentada por supuestas agresiones en su contra durante la pasada campaña electoral.

“Sí me interesa que (la denuncia) llegue hasta el término no por revancha. Yo lo único que pide es que me regresen mi integridad y mi prestigio”, subrayó.

Aunque el voto le favoreció a su partido político, que retuvo la alcaldía de San Francisco de los Romo, la legisladora del PRI recalcó que se trata de un asunto de honorabilidad.

“Yo desde el principio sentí que se trató de una campaña negra para desprestigiarme. Se acusaba de situaciones del municipio actual, cuando yo no soy la presidenta municipal”, insistió.

Durante el pasado proceso electoral, Gallegos Soto se vio envuelta en una controversia con Silvia Alaniz, ex diputada del Partido Verde y ahora simpatizante de Morena, llegando a denuncias mutuas de supuestas agresiones físicas.

Al cierre, las querellas se mantenían en revisión por parte de las autoridades judiciales. Aunque la legisladora afirmó que no ha sido notificada de alguna denuncia en su contra.

“Fue show y teatro, nada más”, finalizó.