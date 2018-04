“Mano débil de gobiernos del PAN en materia de seguridad pública”: Granados

Gilberto Valadez

Falta mano firme del gobierno panista de Aguascalientes en contra de la delincuencia, denunció Gustavo Granados Corzo, candidato del PRI al Senado de la República.

“Hoy lo que vemos es una mano débil que ha abandonado el tema y que no hay una prioridad para la seguridad pública. No se en qué lugar de su agenda lo tengan, pero no entre sus prioridades”, enfatizó.

Entrevistado después de participar en una conferencia de medios en el fraccionamiento Insurgentes, una de las zonas rojas en materia delictiva de la ciudad, Granados Corzo citó resultados de la última encuesta de la comisión de delitos en donde se establecería un aumento en cifras de inseguridad para el estado.

“Los indicadores de la percepción del delito y de cómo han ido avanzado son un reflejo de lo que hoy siente la sociedad de Aguascalientes. No hay mano firme, estamos convencidos de que se puede enmendar el camino, pero necesitamos de todos y nuestra invitación para sumarnos a los gobiernos para tener mejores propuestas y mayores recursos y ser coparticipes de lo que ellos no están haciendo”, reiteró.

Por cierto que durante la conferencia, el candidato al Senado por el PRI local hizo hincapié en torno a hacer mayor uso de tecnología para el tema de seguridad en corporaciones municipales; cuestionando que la alcaldía capitalina –también de extracción panista- no ha hecho mano del presupuesto correspondiente.

“Tenemos la propuesta de una base inicial de 200 cámaras de videovigilancia en sectores críticos para la ciudad. Pero también hay que decirlo claro, hay apoyos y recursos que no necesariamente se dedican al tema de seguridad. Creo que valdría la pena un análisis qué se dedica el gobierno municipal y el estatal en materia de recursos que pudieran llegar a tecnología y que a lo mejor se destinan a otros temas que no son la prioridad que es la seguridad”, apuntó.