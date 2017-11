Mando policiaco está comprometido a combatir la inseguridad en Aguascalientes

Andrés Rojo

Aguascalientes.- A pesar de las exigencias por parte de la ciudadanía, partidos políticos y empresarios sobre la inseguridad que se vive en nuestro estado, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Sergio Alberto Martínez Castuera comenta que no es tan fácil compartir contra la delincuencia, pero que sin duda está trabajando en eso y no se siente presionado ante sus exigencias.

“Presionado no estoy, lo que hago nada más es intensificar la coordinación, intensificar el trabajo de tal manera de inhibir los delitos, pero seguimos trabajando. Si me presiono por la actividad que hay no voy a lograr nada, entonces en lugar de presionarme debo ponerme mucho más las pilas, debo poner mucho más énfasis en todas las actividades de seguridad para inhibir los delitos”.

De la misma manera el mando policiaco está comprometido a disminuir la situación de inseguridad que actualmente se vive en Aguascalientes.

“Lo único que puedo decir es seguir trabajando como lo he hecho desde un principio, ponerme la camiseta como lo hice desde el principio y seguir trabajando, yo no puedo pelearme por ese comentario, sino al contrario debo seguir trabajando con mayor énfasis y sobre todo con el profesionalismo con el que se ha venido haciendo”.

Para finalizar, comentó que se debe cambiar de estrategia en la Puerta de Acceso Norte, esto por los grupos delictivos que se han colocado en este sitio, por lo que dejarán los puntos fijos y se pondrá vigilancia itinerante.

“Lo que ya optamos en todas las puertas es hacer los puestos de revisión de forma itinerante, de tal manera que no estén fijos en lugar sino que estemos cambiando en diferentes lugares y precisamente evitar el tráfico de droga y el paso de delincuentes”.