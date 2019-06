Mamá del ‘Chapo’ Guzmán obtiene visa humanitaria para visitar a su hijo en EU

Animal Político

Nueva York.-La madre de Joaquín el “Chapo” Guzmán dijo este sábado que obtuvo una visa humanitaria para visitar a su hijo en Estados Unidos, quien está preso a la espera de una sentencia por exportar toneladas de droga a ese país.

“Doy gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la embajada de Estados Unidos porque me dieron el permiso”, dijo a la periodistas María Consuelo Loera Pérez a las afueras de la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México.

La mujer dijo que cuando ha hablado con “El Chapo”, le asegura “que se encuentra bien, que está todo bien”.

“Espero que me permitan darle un abrazo”, dijo. “Desearía que le dieran su libertad”.

La madre del exjefe del Cártel de Sinaloa fue acompañada por las dos hermanas del capo, Armida y Bernarda, quienes también solicitaron el documento.

En febrero pasado, Loera Pérez le pidió al presidente mexicano, en una carta en la que se dijo “afligida y desesperada”, que la apoyara para obtener visas humanitarias que le permitieran visitar a su hijo.

“Tengo sin verlo más de cinco años y (con) mi avanzada edad y el no poder verlo, únicamente mi fe en Cristo Jesús me mantiene viva”, escribió en la misiva que divulgó el propio López Obrador.

En esa carta le pidió también que Guzmán sea repatriado a México.

Tras un mediático juicio de tres meses en la corte de Brooklyn, el exjefe del cártel de Sinaloa fue declarado culpable el 12 de febrero de exportar toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos.

Debe ser sentenciado el 25 de junio y enfrenta una posible cadena perpetua.

Sus abogados anunciaron que apelarán el veredicto tras la sentencia y también piden un nuevo juicio, alegando que algunos miembros del jurado siguieron la cobertura del primer proceso en los medios y por ende violaron las órdenes del juez.