Malasia prohíbe Despacito en emisoras estatales por ofensiva

Kuala Lumpur.- Malasia prohibió la popular canción latina Despacito de la radio y televisión estatal luego de que críticos en el país de mayoría musulmana dijeron que la letra era indecente. La prohibición fue anunciada el miércoles en la cadena oficial RTM por Salleh Said Keruak, ministro de comunicaciones y multimedia. No obstante, se puede escuchar la canción en emisoras privadas y plataformas online. RTM no emitirá la canción en ninguna de sus estaciones de radio o televisión con efecto inmediato, dijo el ministro en un comunicado enviado a Reuters, en el que añadió que se tomó la decisión tras quejas del público. Esta decisión se aplica solo a RTM, explicó el funcionario. Los demás canales de televisión y estaciones de radio se guían por sus propios procesos de evaluación del Código de Comunicación y Contenido Multimedia. El ala femenina de un partido malasio islamista, Amanah, pidió que prohibieran la canción por su letra indecente. Considero esto un tema serio porque los jóvenes cantan la canción sin saber el significado real de las palabras, dijo Atriza Umar, de Amanah, en un comunicado. La canción, lanzada en enero en español por el cantante puertorriqueño Luis Fonsi y el rapero Daddy Yankee y luego en una versión con Justin Bieber, ha estado en los primeros lugares de las listas musicales en 35 países y ha dominado los programas de radio.