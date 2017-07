Mala redacción de Ley del Feminicidio en Ags. provocará impunidad

Clara Ramírez

Aguascalientes, Ags.- Aunque la reclasificación del “feminicidio” como un delito autónomo en Aguascalientes fue muy aplaudido por organizaciones de la sociedad civil y asociaciones en pro de los derechos humanos, la realidad es que los cambios a la ley estuvieron mal hechos por los diputados locales y hay lagunas jurídicas que podrían dejar en libertad a varios delincuentes, así lo asegura el director de la Carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Eloy Morales Brand.

Comentó que al final del dictamen aprobado en la sesión de este jueves los legisladores locales cometieron el grave error de redactar el siguiente texto: “en caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio doloso”, con lo que se corre el riesgo de que una mala interpretación pueda dejar en libertad a feminicidas.

“Los tipos penales no tienen reglas, los tipos penales tienen descripciones de hechos y penas, -¿Podrían dejar a los asesinos en libertad? – Sí, si no se acreditan razones de género, no puedes reclasificarla a homicidio porque ya agotaste tu acusación, ya acreditaste lo que tenías qué acreditar y no se puede hechar atrás todo el proceso ni la defensa”.

El especialista lamentó que los diputados locales hayan sacado al vapor la iniciativa sobre el feminicidio sin consultar antes a expertos en materia de Derecho Penal, por lo que la aplicación de la ley quedó muy endeble y con el riesgo de convertirse en letra muerta.

“¿Qué se debió de hacer? a ver si lo toman en cuenta, en caso de que no se acredite alguna de las razones de género establecidas en este artículo, se impondrán las penas tal y tal, o si quieres las del homicidio para hacer como un homicidio equiparado, porque si no, quiero ver cuándo vamos a hacer aplicable esto, quiero ver”.