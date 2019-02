Redacción

Aguascalientes, Ags.-La mala calidad del aire que se ha presentado a últimas fechas en el estado, reconocido y dado a conocer por las propias autoridades ambientales, contribuyen a un incremento de infecciones respiratorias, señalan especialistas.

El Secretario de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) Sergio Velázquez García, reconoció que se han incrementado por la polución en el ambiente los problemas de rinitis alérgica, hiperactividad bronquial y asma en la población del estado.

-¿Hay mala calidad del aire entonces en Aguascalientes?

-Si, no sé si lo hayan escuchado pero recientemente, precisamente la Proespa y la Secretaria del Medio Ambiente han hecho mención de la calidad del aire y en estos días la calidad del aire no ha sido la mejor.

Dijo que si bien no tiene un porcentaje exacto del repunte de enfermedades atribuidas de manera directa a la calidad del aire, si hay una afectación por la llamada polución del aire que genera alergias, y aunque ya no se tiene un clima de frío extremo, los problemas respiratorios continúan, aunque los mismos son por dicha razón del aire.

El galeno adelantó que ahora habrá que preparase para las altas temperaturas y evitar problemas de golpes de calor, pero sobre todo por las infecciones diarréicas que se disparan en la temporada, finalizó.