Maestros se dicen incapaces para erradicar el “cyberbullying”

Clara Ramírez

Aguascalientes, Ags.- Maestros y directores de escuelas aseguran que no cuentan con la facultad y la capacidad para detectar posibles casos de bullying entre compañeros a través de las redes sociales, así como casos de “sexting” en los que los alumnos exhiben sus partes íntimas y las divulgan a través de sus teléfonos celulares.

De acuerdo a varios directores de escuela entrevistados por El Clarinete, la tecnología ha impactado de manera importante en los hábitos de los estudiantes, sobre todo aquéllos de los grados más avanzados como en el caso de la secundaria, en donde ya cuentan con mayor acceso a las redes sociales y aplicaciones móviles.

Esta situación está provocando que se pierda la atención en clase por lo que los estudiantes no aprenden los conocimientos que les son expuestos por los docentes.

Lo más lamentable es que también se ha percibido un mayor relajamiento de los padres de familia en torno a la disciplina con la que educan a sus hijos, lo que está redundando en una educación carente de valores.

“Ya no es la misma disciplina que hace 10 años, pero no toda la culpa es de nosotros, antes teníamos el apoyo de los papás, porque es clásico que te dice el papá ‘maestro yo se lo que tengo’, cuando no es cierto muchas de las ocasiones los chicos tienen una doble conducta, una en la casa y otra en la escuela”.

Los directores entrevistados comentaron que también se han detectado varios casos de bullying a través de las redes sociales en los que los mismos papás observan como los compañeros de sus hijos se burlan de ellos, por lo que han acudido a los planteles escolares a buscarlos directamente para reclamarles.

“Hay veces que suben ofensas a estudiantes por redes sociales y las mamás de los alumnos ofendidos van a buscar a quien hizo la ofensa para golpearlo, esto se da sobre todo en secundarias de la zona oriente donde el problema es tan grande, que hay ocasiones en que tiene que intervenir la policía”.

Por lo anterior coincidieron en la necesidad de reforzar en los maestros los conocimientos de las redes sociales pero al mismo tiempo que los padres de familia se involucren más en la educación de sus hijos.