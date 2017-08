Maestros del CONALEP se dicen víctimas de acoso y amenazas de directivos

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- Docentes del sistema de educación media superior CONALEP se dicen víctimas de acoso laboral y amenazas por parte de directivos de este sistema educativo.

Lo anterior lo señalaron a través de una denuncia mediática, en la que aseguran que entre las negativas que han encontrado por parte de los directivos se encuentra el que no se les permite revisar su nuevo contrato ni que sus abogados puedan analizarlo para checar las disposiciones que se indiquen en él.

Lo anterior a pesar de que este miércoles los estudiantes de este sistema educativo regresan a clases, lo que no les permite tener certeza a los docentes para desarrollar su trabajo de la mejor manera.

“Queremos saber qué es lo que estamos firmando, entonces nosotros nos asesoramos con un licenciado, cosa que a ellos les molestó, no querían que él estuviera, pedíamos el contrato para leerlo antes y analizarlo con nuestros abogados para ver si era adecuado, pero se molestaron, y si no firmamos ese contrató pues no nos dan a nosotros nuestro horario escolar, cosa que nosotros estamos ya el miércoles para entrar a clases, nosotros no tenemos la intención de evitar que los chicos entran a clase, pero no nos dan nuestro horario”.

Los docentes que se han visto afectados señalan directamente a la directora del sistema CONALEP en Aguascalientes, María Teresa Galindo, de encabezar las amenazas y el acoso laboral.

No obstante, los maestros aseguran que no permitirán que se cometa este atropello, por lo que ya están en contacto con la autoridad educativa, para que se tomen cartas en el asunto.