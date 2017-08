Maestros de inglés de Ags. reciben capacitación en universidades de EU

Redacción

Arizona, EU.- El director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica, informó que 64 docentes y asesores externos especializados que atienden a las escuelas públicas incorporadas al Programa Nacional de Inglés (PRONI) en el estado, participaron en dos capacitaciones internacionales que se realizaron en la Universidad de Tucson, Arizona y la Universidad de San Antonio, Texas en Estados Unidos de Norte América.

“Estamos preparándonos con maestros de inglés competentes con los lineamientos del Nuevo Modelo Educativo, la estrategia nacional de inglés para iniciar el ciclo escolar 2017-2018; Aguascalientes se encuentra a la vanguardia con el proyecto de educación bilingüe, que impulsa el gobernador Martín Orozco Sandoval”, manifestó el titular del IEA.

Precisó que dichas capacitaciones estuvieron a cargo de la Coordinación de Inglés del IEA y se cubrieron todos los gastos de transporte, hospedaje y viáticos, así como la inscripción a los cursos impartidos en las universidades.

De igual manera, dijo que los trabajos realizados por los maestros en el extranjero se llevaron a cabo a través de los programasAguascalientes Professional Development Teacher Training Program y 2017 UTSA Summer Institute for English Teachers, con el objetivo de que los maestros alcancen certificaciones internacionales en el fortalecimiento de competencias didácticas en la enseñanza del idioma inglés, por el Center for English as a Second Language (CESL) de la Universidad de Arizona.

Finalmente, Silva Perezchica explicó que los docentes y asesores externos del PRONI, reforzaron su desarrollo profesional en la mejora de la enseñanza del idioma inglés y la aplicación del enfoque sociocultural a través del Department of Bicultural-Bilingual studies College of Education and Human Development, Universidad de San Antonio, Texas.