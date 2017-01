Madre biológica de hija adoptiva de Angelia Jolie reclama verla de nuevo

Semana

Estados Unidos.- Mientras Angelina Jolie y Brad Pitt libran una batalla por la custodia de los niños, Mentewab Dawit Lebiso, la madre biológica de su hija adoptiva Zahara Jolie Pitt, ha aparecido diciendo que quiere retomar el contacto con la niña. “Pido a Angelina que me deje hablar con ella. No creo que sea mucho pedir”, afirmó.

En una entrevista con el Daily Mail la mujer proveniente de Etiopía también dijo que no quiere a su hija de vuelta, que sabe que tiene una vida que ella jamás podría darle. Solo desea que Zahara sepa que también tiene una madre que la quiere igual que Angelina: “No quiero que me devuelvan a mi hija, solo quiero poder estar en contacto con ella y llamarla de vez en cuando… quiero ver su cara antes de morir”.

Zahara fue dada en adopción en 2005 a Jolie cuando tenía seis meses de edad. La pareja conocida como Brangelina tienen cinco hijos adoptados. Junto a Zahara, crecen en el hogar de la actriz norteamericana Maddox, Shiloh, Pax, Knox y Vivienne.

“Angelina ha sido más que una madre para ella. Ella ha estado con mi hija desde que era un bebé, pero eso no quiere decir que no la eche de menos, la echo de menos todo el tiempo. Pienso en ella todos los días y siempre intento escuchar su voz o ver su carita. Sé cuándo es el día de su cumpleaños pero me siento muy triste por no poder celebrarlo con ella. Me gustaría tanto poder celebrar un cumpleaños con ella y pasar unos días especiales”, expresó Lebiso.

La historia de Zahara

En Etiopía cuando una mujer es violada, suele ser apedreada por un grupo radical de cristianos. Por eso, cuando Lebiso sufrió violencia sexual prefirió callar. Al poco tiempo se dio cuenta de que estaba embarazada. Y cuando ya no pudo ocultar su embarazo le confesó todo a su madre, quien, para su sorpresa, la apoyó y la cuidó.

La pequeña nació con desnutrición. Lebiso y su madre no lograban conseguir comida suficiente para alimentarla. En medio de su desesperación y su miedo de ver morir a la niña a la que había llamado Yemsrach, que significa ‘buenas noricias’, decidió caminar por el desierto hasta que se perdió.

Como la abuela de Yemsrach no contaba con el apoyo de su hija y estaba sola y sin fuerzas suficientes decidió entregar a la pequeña en adopción.

En esos días, cuando Jolie se encontraba de visita en ése país como embajadora de buena voluntad de la UNICEF, visitó el orfanato donde estaba Yemsrach y decidió adoptarla, al ver su grado de desnutrición y la bautizó con el nombre de Zahara.

Lo que no esperaba la abuela de Yemsrach es que su hija, Mentewab Dawit Lebiso, apareciera tres semanas después, deshidratada, exhausta pero viva. Lebiso lloró cuando se enteró que su bebé había sido entregado en adopción aunque le alegró que hubiera sobrevivido una de las hambrunas que constantemente atacan a ese país.

Luego se rumoró de una supuesta adopción ilegal. A Jolie se le había dicho en el orfanato que la madre de la pequeña había muerto de sida, cuando se enteraron que estaba viva y que había sido dada en adopción sin su consentimiento, Jolie y Pitt tuvieron que volver a Etiopía para arreglar los inconvenientes con la madre biológica de Zahara, quien se convenció que lo mejor para su hija era tener como padres a los dos actores.

Zahara quería regresar a Etiopía

Hace dos años se supo que la pequeña Zahara le había dicho a Jolie que quería regresar a vivir con su madre biológica. Fuentes cercanas a Jolie y Pitt aseguraron en su momento que Angelina estaba devastada y que esperaban que Zahara cambiara de opinión. Al parecer lo hizo porque no regresó con su familia biológica.

En ese momento Lebiso dijo que su hija era muy afortunada por haber sido adoptada por Angelina Jolie. Pero insiste en que eso no significa que no desee verla: “Mi hija ha crecido hasta convertirse en una mujer muy hermosa y estoy muy orgullosa de ella… Todos morimos algún día y antes de morir me gustaría que Zahara supiera de mí y ella tiene familia aquí en Etiopía. Pido a Angelina que me deje hablar”.