Lyn May revelará en bioserie cuántos políticos fueron sus amantes

Publímetro

La actriz y vedette Lyn May afirmó que ya aprobó la realización de su bioserie para 2019, historia que contará sus encuentros amorosos secretos con importantes personalidades de la política, hasta llegar a un expresidente.

La bailarina aseguró que dejará todo al descubierto, incluyendo sus amores, y reconoció que en ese sentido fue una mujer con mucha suerte.

“Hay que contar de todo para que la vean, además muchos de ellos ya no están vivos y los que están hablaremos con ellos o les cambiaremos el nombre”, dijo.

Lyn May detalló que en la lista de sus ex amores también destaca la figura de un expresidente, aunque no dio detalles de quién se trata.

“Yo sólo espero que guste. Contaré muchas anécdotas”.

La actriz dijo que le gustaría que la conocieran desde su infancia, pues su etapa como vedette es ya muy conocida. “Será interesante verme de niña”, agregó.

May, quien vive actualmente en Cancún, dijo que la producción correrá a cargo de Sony, sin embargo, hasta el momento desconoce qué plataforma la transmitirá.

“Estoy contenta con esto y debo decir que primero se hará una versión corta de cinco capítulos y posteriormente otro bloque para ver qué tanto gusta”, finalizó.