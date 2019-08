Lupillo Rivera rompe el silencio sobre romance con Belinda

El Universal

Lupillo Rivera aclaró que entre él y Belinda siempre ha existido sólo una amistad, y aclaró por qué se hizo un tatuaje de la cantante en el brazo.

A través de su cuenta de Instagram y muy a su estilo, Lupillo negó una relación amorosa con la intérprete, y explicó que desde que se conocieron en La Voz surgió una bonita amistad, y que aunque salieron algunas veces, nunca dejaron de ser sólo amigos.

“Belinda y yo nunca hemos sido novios, siempre hemos sido amigos, nos conocimos en La Voz, empezamos a conocernos, salimos unas seis veces, creo, a diferentes partes, pero simplemente somos amigos, yo vengo a aclararles esto porque se ha especulado por mucho tiempo y pues somos unos grandes amigos que nos conocimos, nos caímos bien, conversamos mucho, nos la llevamos muy suave Belinda y yo”, dijo.

Rivera pidió que no se lanzaran contra la cantante, a quien considera una de las mujeres más hermosas que ha conocido.

“No quiero que me la critiquen, no quiero que me la maltraten, no quiero que le digan nada feo, es una dama es una persona que yo considero una de las más hermosas que he conocido en mi vida, física y por dentro, la verdad”.

Sobre lo que se dijo de que Lupillo y Belinda ya hasta en boda estaban pensando, Rivera negó contundentemente estas versiones. “Nunca hemos planeado ninguna boda, nada de ese tipo, una boda es muy seria”, consideró.

Acerca de la polémica por el supuesto tatuaje que se hizo en el brazo con el rostro de Belinda, el hermano de Jenni Rivera lo mostró y explicó que se lo hizo porque ella lo retó, y que además no tiene nada de malo tener tatuado el rostro de la mujer más bella que ha conocido.

“Los belifans, hay algunos que se han tatuado el rostro de Belinda, en una conversación que tuvimos ella y yo en La Voz, me retó, me dijo ella ‘a que no te tatuas mi cara’ y dije ‘y por qué no’ , me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje; muchas críticas, pero es mi brazo, es mi cuerpo, me puedo tatuar lo que yo quiera y a nadie le debe de importar, es válido si puedo traer el tatuaje de la mujer más bella que he conocido en mi vida, ahí la traigo, ahí se va a quedar y ahí siempre la voy a tener”, enfatizó.

Finalmente le mandó sus mejores deseos a la cantante en todos los proyectos que esté emprendiendo.

“Le deseo la mejor suerte del mundo en lo que ande haciendo, en su trabajo, en su

música….ahí estamos a la orden mi gente, ahí van a seguir viendo noticias calientes, bye”,

bromeó.

