Luis Miguel enfureció con un técnico de sonido durante un show

Tremenda ira la que tenía el cantante #luismiguel en uno de sus conciertos en el @auditoriomx de la Ciudad de México. Por lo que vemos parece que se enojo con las personas de sonido, tanto fue su coraje que hasta les aventó una de las rosas blancas que traía en la mano. Rosas que el siempre da a su público. #elsoldemexico #luismiguellaserie