Luis Miguel ahogado en deudas, ¡hasta se hizo cirugía plástica!

TV Notas

Aguascalientes.- Luego de no presentarse a las audiencias sobre la demanda que su ex manager, William Brockhaus, puso en su contra por no pagarle indemnización por los años que trabajó con él (2010 al 2015), y perderla, Luis Miguel se presentó el pasado 2 de mayo ante la Corte de California, en Estados Unidos, para arreglar la situación legal, dando mucho de qué hablar.