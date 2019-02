Luis Francisco Delgado Chávez rindió protesta como presidente de la Barra de Abogados en Ags

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con el firme objetivo de continuar en el camino por reinvindicar la labor del abogado,

privilegiando la ética y un auténtico respeto al Estado de Derecho, el Presidente Nacional de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Lic. José Mario de la Garza Marroquín, estuvo de visita en Aguascalientes, para la tomar protesta a la nueva Barra de Abogados capítulo Aguascalientes.

El abogado Luis Francisco Delgado Chávez, rindió protesta como presidente de la Barra de Abogados capítulo Agauscalientes, mientras que el resto de la mesa directiva quedó conformada de la siguiente manera Lic. Cecilia del Refugio Palomo Caudillo Vicepresidenta; Lic. Sergio Salas Rodríguez, Tesorero, y Marvin Alfredo Gómez Ruiz,

Secretario; en la Comisión de Derecho Público, el Lic. José Luis Eloy Morales Brand; Comisión de Derecho Privado, Lic. Francisco Saúl Favela, y en la Comisión de Derecho Social, el Lic. Iván Antonio Castillo Hermosillo.

Garza Marroquín, mencionó la preocupante ausencia de estado de derecho, la presencia de impunidad y la desconfianza hacia las autoridades que impera a nivel nacional.

“Es preocupante que cuando se realizan mediciones al estado de derecho o hacia el tema de impunidad de parte de organismos internacionales, en México siempre salimos reprobados”.

Agregó, que en México no se ha creado una vinculación entre el estado de derecho y la abogacía, ya que gran parte de la abogacía en este país es bien sabido, no cumplen la ley, en contraparte se cae en simulaciones, y por ende se tiene un gremio no comprometido con el estado de derecho y el sistema jurídico.

Nuestro reto es construir una abogacía diferente, comprometida con la ética, siendo el primer paso contribuir a través del capítulo Aguascalientes, bajo tres objetivos específicos: Educación jurídica continua, para los abogados coprometidos con el desarrollo profesional y academico.

Ética profesional, priorizar el cumplimiento y difusión de nuestro código de ética de la barra de abogados.

Actividad Probono, fomentar la empatía y sensibilizar a nuestros miembros hacia los

problemas sociales actuales.

Para finalizar, el nuevo presidente de la Barra de Abogados, capítulo Aguascalientes, Luis Francisco Delgado Chávez, felicitó a su equipo de trabajo, les reconoció su esfuerzo por el presente reto y los invitó a hacer cumplir el estado de derecho.

“Hoy más que nunca debemos trabajar para tener un mejor estado de derecho y un mejor

México, estamos en un proceso de cambios y es nuestra obligación capacitarnos; asi

como podemos ser la corrupción en México, también podemos ser la solución”, concluyó.