Luis Armando Reynoso no será candidato del PAN

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Hasta el momento el ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat no ha oficializado intención alguna de participar en el próximo proceso electoral abanderado por el Partido Acción Nacional, afirmó el dirigente estatal de dicho instituto, Paulo Martínez López.

“Yo estaré viendo quiénes son los perfiles adecuados para el partido, y tomaremos la mejor decisión para el partido. Yo lo que sí te puedo decir es que he tenido algún acercamiento con algunos personajes, construyendo un proyecto, hemos barajado nombres, pero nunca hemos barajado el nombre de Luis Armando.”

Sin embargo destacó que luego de que los tribunales declararan improcedente la expulsión de Reynoso Femat del PAN, si éste cumple con los requisitos pertinentes, no habría obstáculo para su participación.

“Pero cualquier persona que cumpliera los requisitos y estuviera en condiciones, pues pudiera contender. Yo no he tenido ninguna comunicación por parte de Luis Armando ni ninguna manifestación de contender, participar o algo parecido. No tengo absolutamente nada de eso.”