Luis Armando Reynoso apelará sentencia de 6 años y 9 meses de cárcel

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El ex gobernador del estado el panista, Luis Armando Reynoso señaló que va a apelar la sentencia que le endosó la Juez Segundo de lo Penal del estado de 6 años y 9 meses de cárcel luego de que fue encontrado culpable de los delitos de peculado y uso indebido del ejercicio público al estar vinculado con la simulación de la compra de un tomógrafo con valor de 13.8 millones de pesos.

Los delitos al no ser graves pueden ser conmutables por la reparación del daño es decir al depositar en efectivo los 13.8 millones de pesos Reynoso Femat mantendría su libertad.

Sin embargo el político en entrevista para Radio Bi sostuvo que “

La fiscalía esta interesada en difundir verdades a medias según le conviene, no es una sentencia definitiva porque tenemos que recurrir a la Sala Administrativa y Electoral del estado que está compuesta por tres magistrado quienes podrán revertir el fallo de la misma juez que por línea desde el principio tenía este caso (Margarita Zapata Vallejo) después iremos al amparo directo que va a un tribunal colegiado federal que va a evaluar los argumentos reales y no solamente los criterios de la juez y creemos que ahí empieza el proceso sin vicios de origen ni manipulación de la justicia. Será el ámbito de justicia federal la que juzgue todo el caso y hasta la Suprema Corte de Justicia podría atraer este caso para resolverlo de forma definitiva, mientras tanto no hay cambio en el estatus legal, sigo siendo inocente y sin cargo alguno porque no cometí ningún delito, habrá dos casos más que pueden venir de la misma forma, pero eso es solo parte del proceso y será hasta la instancia federal que se determine una sentencia definitiva“.

Posteriormente añadió algo similar “para resumir los casos legales que tengo en mi contra, puedo resumir muy brevemente de la siguiente manera, primero es primera instancia del juicio es decir es un caso local, segundo procede a esta sentencia, apelación contra esa sentencia de la juez y tercero no hay elementos de prueba suficiente para la sentencia condenatoria por lo tanto el estatus mío no cambia, sigue igual y hay que esperar que la ley federal se pueda presentar y se pueda aplicar en cada uno de mis casos“.

Hay que mencionar que Reynoso Femat enfrenta este y otros dos casos amparado y con el pago de varias fianzas que oscilan los 84 millones de pesos.