Luego de 53 años mató a excompañero que le hacía bullying

Estados Unidos.-Un exmarino tailandes aprovechó una reunión de su generación de secundaria para vengarse de quien le hizo “bullying” 53 años atrás, finalizando en la muerte de este último, informó el medio Asia One.

El hombre identificado como Thanapat Anakesri asesinó a su ex compañero de secundaria Suthud Kosayamat, a quien le guardaba rencor desde hace más de medio siglo.

El enojo se reforzó en la reunión del pasado 24 de agosto, cuando Thanapat se percató que Suthud no recordaba lo que le hizo sufrir en su época escolar.

Ambos hombres habían estado bebiendo alcohol y cuando Thanapat le exigió una disculpa a Suthud, pero este se negó por que no lograba acordarse de lo que le hacía, fue a su automóvil para sacar un arma de fuego y dispararle a su ex compañero en el estómago.

Pensando que Suthud seguía con vida, el ex marino se retiró de la escena del crimen y más tarde se enteró de la gravedad del asunto, cuando la policía contactó a sus demás ex compañeros.

Durante el velorio del abatido, sus excompañeros lo recordaron como un “hombre amable y afectuoso”. Añadieron también que en anteriores encuentros Thanapat traía con recurrencia a colación el problema de acoso escolar, pero no imaginaron que culminaría con un asesinato.

“Se emborrachaba y luego a menudo hablaba de lo enojado que estaba por haber sido intimidado por Suthat. Nunca lo olvidó. Pero como estas cosas sucedieron hace tanto tiempo, nunca imaginé que terminara matándolo”, declaró una mujer encargada de la organización del encuentro.

Thanapat se entregó junto con sus armas de fuego y balas después, confesando que realmente no tenía la intención de matar a Suthud.

Después del interrogatorio de la policía, Thanapat encendió un incienso frente a una fotografía del occiso, para rezar por el perdón.

Aunque fue liberado bajo fianza, los oficiales continúan con la investigación, por lo que se le pedirá a Thanapat presentarse para realizarle más preguntas.