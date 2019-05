Ludwika Paleta sale en “defensa” de Emiliano Salinas

Quién

Ciudad de México.-Ludwika Paleta y Emiliano Salinas atraviesan por un momento complicado luego de que el nombre del empresario fuera mencionado en el juicio que enfrenta el estadounidense Keith Raniere por tráfico sexual, esclavitud, trabajo forzado y privación de la libertad a través de la organización NXIVM.

Se especuló que Emiliano podría ser cómplice de Raniere al conocer y guardar al respecto de las supuestas prácticas sexuales, sin embargo, él emitió un comunicado en el que negó dichos señalamientos y aclaró que en cuanto tuvo conocimiento de dichas prácticas se desvinculó la organización. “Durante el periodo de mi asociación comercial con la empresa NXIVM, jamás participé o estuve involucrado de forma alguna con DOS y, como se ha revelado en la propia cobertura del caso, sus integrantes siempre negaron la existencia de las prácticas que hoy se conocen sobre el grupo. Cuando a principios de 2018 una conocida involucrada en DOS decidió relatarme sus experiencias, renuncié y corté de manera inmediata cualquier tipo de contacto con NXIVM; esto con una profunda consternación por las atrocidades que escuché’, publicó en sus redes sociales.

Su esposa, Ludwika, no había emitido ningún tipo de comentario al respecto hasta ahora que recurrió a sus stories para pedir a sus seguidores que cuestionen la información que reciben.

“¿Tú cuidas lo que comes? Ok… entonces cuida lo que lees, lo que comes, lo que dices, ¿no crees? #cuestiona, #pregunta, dale el beneficio de la duda a TODO lo que lees”, escribió la actriz, quien, por cierto, cerró su cuenta a todo tipo de comentarios.

Además, quizá por estrategia o tal vez como una manera de proteger aún más su intimidad, Ludwika eliminó también de su cuenta toda imagen en la que aparecía Emiliano.