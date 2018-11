Lotes sin propietario alcanzan a alcaldías de Aguascalientes: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La falta de claridad en torno a la legitimidad de algunos predios alcanza inclusive a las once alcaldías de Aguascalientes, manifestó el diputado local por el PRD, Jorge Saucedo Gaytán.

“Hay un problema en todos los municipios, sobretodo en los casos del interior, donde aparentemente un espacio que le sirve al ayuntamiento y que se dice que es del ayuntamiento, pero que sin embargo no tiene un documento que lo avale de esa forma”, refirió en entrevista.

El también legislador por el municipio de Pabellón de Arteaga se mostró a favor de establecer propuestas dentro del Congreso, para regularizar a corto plazo ese tipo de situaciones.

“En el caso de Pabellón hemos tenido algunos problemas con predios urbanos que pertenecen a diferentes agrupaciones, pero que no están regularizados”, abundó el presidente de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso de Aguascalientes.

Saucedo Gaytán anunció el objetivo de convocar a una reunión con representantes de los once municipios, principalmente los de perfil rural, para la revisión de ejidos que venden lotes de manera irregular y en los cuales después los ayuntamientos en ocasiones se ven en la necesidad de llevar servicios básicos. “Sí es necesario la regularización”.

– ¿Cuántos predios estarán en esta situación?

– Es un porcentaje alto, pero no tengo el dato.