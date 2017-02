Los Tigres no jugarán en la Liga Mexicana de Beisbol

Redacción

Ciudad de México.- El equipo de Quintana Roo mandó un documento oficial donde se pide no sea tomado en cuenta para el rol de juegos de 2017.

La regla de jugadores con doble nacionalidad en el beisbol mexicano, la cual permite a los mexicoestadounidenses jugar como si fueran mexicanos, lo que taponea a muchos talentos nacionales, ha provocado la salida de la Liga Mexicana de Beisbol del club Tigres de Quintana Roo.

En documento oficial, el presidente del equipo felino, el ingeniero Carlos Peralta Quintero, anunció que por no convenir a sus intereses, la novena de los Tigres no formará parte del rol de juegos de la próxima temporada 2017, por lo que el nombre, marcas y logotipos del equipo, no podrán ser usados por la Liga bajo ninguna circunstancia.

Para oficializar la salida de los felinos del circuito, se tendrá que esperar a la próxima asamblea, a desarrollarse el 17 de febrero.