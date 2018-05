Los suplementos alimenticios no mejoran la salud: estudio

Uno TV

De acuerdo con científicos de la Universidad de Toronto en Canadá, los complementos vitamínicos y minerales tales como la vitamina D, el calcio y la vitamina C no ofrecen ninguna ventaja ni tampoco un riesgo en la prevención de enfermedades cardiovasculares, ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares.

“Nos sorprendió encontrar tan pocos efectos positivos de los complementos más comunes que consumen las personas”. David Jenkins, doctor.

El estudio publicado en el Journal of American College of Cardiology reveló que sólo el ácido fólico y la vitamina B podrían reducir el riesgo de un infarto o un ataque cerebral, mientras que los antioxidantes son capaces de aumentar el riesgo de muerte por cualquier causa.

Lo que importa es comer sanamente

Según los investigadores lo más beneficioso para la salud es llevar una dieta saludable rica en frutas, verduras y baja en grasas trans y saturadas.

“Ninguna investigación sobre suplementos nos ha mostrado algo mejor que porciones saludables de alimentos vegetales menos procesados incluidos vegetales, frutas y nueces”. Investigadores.

Enfermedades cardiovasculares en México

Las enfermedades cardiovasculares provocan el 54% de las muertes que cada año se registran en México, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Cardiólogos al Servicio de los Trabajadores del Estado.

Informaron que esto se debe a que los pacientes no cumplen el tratamiento como se les indica y propician el riesgo de un ataque cardiovascular.

+Imagen: Salud180