Los Steelers buscan al mariscal de campo que sustituya a Roethlisberger

Pittsburgh, E.U.- En un mundo perfecto de la NFL, cada equipo tendría un mariscal de campo franquicia, y no sería difícil reemplazar a dicho mariscal de campo.

Claramente, este no es un mundo perfecto.

De hecho, muchos equipos aún luchan incluso por encontrar un mariscal de campo capaz, pero hay pocos que pueden ser etiquetados como un “mariscal de campo franquicia”.

Para aquellos que han tenido la suerte de encontrar a esos mariscales de campo de alto calibre, solo unas pocas franquicias han tenido un plan para sustituir al titular al final de su carrera.

Piensas en los 49ers de San Francisco cuando Joe Montana finalmente paso a Steve Young. También con los Green Bay Packers cuando Brett Favre allanó el camino para Aaron Rodgers.

Algunos incluso podrían decir que los New England Patriots tienen un plan como éste para Tom Brady antes de enviar a Jimmy Garopolo a los 49ers.

No hay muchos ejemplos de equipos que hayan completado con éxito este proceso de sucesión, pero los Pittsburgh Steelers esperan hacer eso para siempre después de Ben Roethlisberger.

El Gerente General Kevin Colbert apareció en el programa PFT Live, y habló al respecto.

“Quiere darle a Ben la mejor oportunidad de ganar un Super Bowl mientras aún pueda”, dijo Colbert. “También quieres reconocer que las grandes franquicias que van de generación en generación y aún tienen éxito, por lo general lo transmiten debido a los grandes mariscales de campo. San Francisco de Montana a Steve Young, Green Bay de Brett Favre a Aaron Rodgers. Claro que te gustaría poder hacer eso “, dijo.

Mientras que algunos fanáticos pueden llegar a la conclusión de que el equipo está buscando al sucesor de Roethlisberger en el próximo Draft de la NFL de 2018, no necesariamente significa eso. Tampoco significa que el equipo no estará buscando a un mariscal de campo en algún momento durante el proceso de selección de este año, pero hay que decir que Colbert se percata que ese jugador no tendrá que ser un jugador de alto perfil para ser el próximo “elegido”.

“En algún momento puedes seleccionar un mariscal de campo más alto, pero mientras tengas a Ben Roethlisberger jugando para ti, con suerte no serás capaz de conseguir un jugador tan alto”, expresó.

El equipo ha tocado el tema abiertamente sobre el próximo mariscal de campo durante años, e incluso con Roethlisberger quien ha hablado de jugar otros dos o tres años, lo que dijo Colbert tiene mucho sentido.

A menos que ocurra una catástrofe, o un ridículo día de cambio, los Steelers no elegirán el Top 5 en el corto plazo. Entonces, tendrá que desarrollar un mariscal de campo, y qué mejor momento para hacerlo que detrás de Roethlisberger hasta que se retire.

¿Ese jugador será seleccionado este año en el Draft de la NFL 2018? Sólo el tiempo lo dirá…