Los predios baratos de la mamá de Roberto Borge en Cozumel

QUINTANA ROO.- Cuatro propiedades de las 25 que aseguró de manera precautoria la Procuraduría General de la República (PGR) hace más de un mes pertenecen a María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.

Los terrenos asegurados por la autoridad fueron comprados en 137.50 y 200 pesos el metro cuadrado en el municipio de Cozumel.

En total por los cuatro predios la madre del ex mandatario pagó 28 millones 547 mil 184 pesos, sin embargo, el costo real a la fecha del total de las ventas realizadas suman 149 millones 798 mil 852 pesos; además compró dos de los cuatro terrenos el mismo día.

El primer terreno tiene una extensión de cuatro mil 432 metros cuadrados, lo compró el 22 de diciembre de 2010 y el título fue entregado el 13 de septiembre de 2013.Por el predio pagó 986 mil 860 pesos, pero el costo real a la fecha de venta es de 12 millones 507 mil 669 pesos.

Este predio -del único que se conoce la dirección exacta- se ubica a tres kilómetros del Aeropuerto de Chetumal aproximadamente a nueve minutos de distancia y a tres kilómetros de la zona de playas, ya que se encuentra en la avenida 90 avenida sur y la avenida Benito Juárez, en calle Primera Sur.

El segundo predio también fue adquirido el 22 de diciembre de 2010 y recibió el título de propiedad al día siguiente. El contrato de compra venta indica que está ubicado en la reserva territorial de Quintana Roo que administra el Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) y tiene una extensión de 44 mil 421 metros cuadrados.

Angulo Castilla desembolsó seis millones 108 mil con cuatro pesos por el predio, sin embargo, el valor real a la fecha de venta es de 29 millones 65 mil 155 pesos.

La compra de terrenos continúo hasta el 22 de noviembre 2013, el título de propiedad lo recibió al día siguiente, período en el que su hijo Roberto Borge Angulo llevaba dos años de gobierno en Quintana Roo. En esa fecha adquirió 47 mil 638 metros cuadrados y pagó seis millones 84 mil 795 pesos, pero el precio real en la fecha que fue vendida es de 34 millones 648 mil 154 pesos.

El 29 de abril de 2015 la madre del ex mandatario quintanarroense hizo la compra de superficie de la reserva territorial del estado más grande, ya que tiene una extensión de 111 mil 763 mil metros cuadrados, y obtuvo el título de propiedad el 13 de mayo de 2015.

Por el terreno pagó 15 millones 367 mil 523 pesos, aunque el precio real a la fecha de venta es de 73 millones 577 mil 873 pesos.

El pasado 24 de febrero de este año la PGR notificó el aseguramiento de manera precautoria de 25 propiedades vinculadas al ex mandatario quintanarroense que fueron vendidas hasta en un 6% su valor real.

Del total de terrenos, seis se encuentran en el municipio de Tulum, cinco en Cozumel, cuatro en Othón Pompeyo Blanco, cuatro en Benito Juárez, tres en Solidaridad, uno en Isla Mujeres y uno más en Bacalar.

Los amigos beneficiados

Otros presuntos prestanombres que adquirieron propiedades son César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge; Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del ex gobernador y Santiago Samuel Jiménez Moreno quien adquirió nueve de los 25 predios asegurados por la PGR y es director de expansión de la empresa Corpogas.

Los predios asegurados por la autoridad federal son principalmente en zonas costeras o con vista directa al mar y fueron vendidos a hasta en 50 pesos el metro cuadro en algunos de los terrenos ubicados en destinos turísticos.

Uno de los terrenos asegurados está en el municipio de Tulum y se ubica en el Santuario de la Tortuga Marina, conocido a nivel nacional por ser el principal sitio de anidación de quelonios de la especie caguama y blanca. El terreno se encuentra frente a la bahía de Xcacelito y colinda con el parque Xel-Ha.

En noviembre del año pasado la Secretaría de la Gestión Pública (SGP) del gobierno encabezado por Carlos Joaquín González, denunció ante la PGR a Roberto Borge Angulo por la enajenación de nueve mil 500 hectáreas pertenecientes a la reversa territorial de Quintana Roo que fue vendido a familiares y amigos.

El presidente del Congreso de Quintana Roo, Eduardo Martínez Arcila, dijo que el aseguramiento que realizó PGR a 25 inmuebles del estado relacionado con el ex gobernador Roberto Borge Angulo es un buen inicio, pero que es necesario recuperar al IPAE.

La XV Legislatura propondrá a través de una iniciativa de ley que el congreso local sea quien autorice la enajenación de bienes, ya que en años anteriores así operaba el IPAE, pero la ley fue cambiada para vender de manera discrecional y rematar terrenos que formaban parte del patrimonio de Quintana Roo.

“Propondremos que regrese a ser el congreso quien autorice la enajenación de bienes del estado, anteriormente así era. Para que el titular del ejecutivo a través del IPAE quiera deshacerse de algún predio, venderlo o enajenarlo, no es ilegal, es válido, pero que sea el congreso local quien autorice y que fiscalice que realmente están comercializando al precio que debe de ser, que no se está dañando a terceros y que no se está defraudando al estado con este tipo de ventas a amistades que hizo el anterior gobierno”, dijo el presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura.

Antecedentes

En diciembre del año pasado, se presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia en contra de prestanombres del ex mandatario, incluyendo a la madre de éste.

La lista de personas denunciadas por presuntos hechos delictivos, relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluye a más familiares y amigos cercanos del exgobernador.

La asociación civil Somos tus Ojos de Quintana Roo presentó la demanda donde indicó que las actividades de la mamá de Borge no le proporcionan los ingresos necesarios para comprar un terreno de 15 mdp.