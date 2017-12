Grandes Medios

CDMX.- Ya sea porque lo leíste en un momento crucial de tu vida o por el contenido del mismo, seguramente tienes un libro favorito que recuerdas con cariño pero, ¿Sabes cuáles son los libros favoritos de los actuales multimillonarios?

Puede que pienses que los libros favoritos de estos famosos personajes tienen que ver con el mundo empresarial, te sorprenderá saber que no es así, la mayoría son novelas que nada tienen que ver con negocios.

Si estás interesado puedes descargar estos libros en PDF gratis en muchos lugares y quizá te dejen la misma enseñanza que ellos aprendieron, y quién sabe, puede que un día también te encuentres en esta lista.

Te dejamos entonces con seis multimillonarios y sus libros favoritos:

Bill Gates

El famoso fundador de Microsoft mencionó al sitio web onegrandbooks.com que si se quedara varado en una isla desierta le gustaría tener a la mano un ejemplar de Seveneves (Siete Evas), una distopia escrita por Neal Stephenson en la que se narra la vida de la raza humana después de que la luna se parte y cae sobre el planeta.

Mark Zuckerberg

La cabeza detrás de Facebook ha dicho en repetidas ocasiones que adora el clásico griego La Eneida de Virgilio, en este se narra el origen del pueblo romano a través de los viajes y guerras de Eneas, un héroe troyano que estableció su linaje en el Lacio.

Jeff Bezos

El hombre tras Amazon ha recomendado varias veces el libro The remains of the day (Los restos del día) del famoso escritor británico Kazuo Ishiguro, una novela que relata el primer viaje de un mayordomo después de la muerte de su patrón. Bezos ha dicho que este libro le enseño “sobre la vida y el perdón”.

Ralph Leighton y Richard Feynman

Las mentes detrás de Google coinciden en que su libro favorito es Surely You’re Joking, Mr Feynman! (¿Está usted de broma Sr. Feynman?) de Richard Feyman, un libro que narra las anécdotas del propio autor en su camino a obtener el Premio Nobel de Física.

Carlos Slim

El actual hombre más rico del mundo ha dicho en algunas entrevistas que su libro favorito es Mr. Baruch de Margaret L. Coit, una biografía que Baruch que aparte de revelar varias facetas de Estados Unidos post-guerra civil, también narra el camino de este personaje hasta convertirse en millonario en Nueva York.

Steve Jobs

El difunto fundador de Apple siempre puso The King Lear (El rey Lear) de William Shakespeare como su libro favorito, en él se narra la historia del rey Lear y sus tres hijas que buscan el trono.

¿Has leído alguno de estos libros? Si no lo has hecho puedes hacerlo descargando libros en PDF gratis y de paso puedes recomendarnos tus libros favoritos en los comentarios.