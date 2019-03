Los finalistas de Morena no son competitivos: Cuitláhuac Cardona

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El dirigente estatal de Morena en Aguascalientes, Cuitláhuac Cardona, expresó que la tercia de finalistas que podrían participar como candidatos por la alcaldía del municipio capital denotan debilidad para la militancia.

En entrevista, Cardona señaló que a excepción del profesor Manuel de Jesús Bañuelos Hernández, los candidatos restantes podrían no ser personajes competitivos en las próximas elecciones locales.

“Aquí en la capital sí creemos que faltaron dos o tres personas competitivos para que la lista estuviera más fortalecida. Yo siento que es una lista débil, a excepción del profesor Bañuelos que es una gente que tiene mucha simpatía con la militancia pero pues los otros compañeros no”, opinó.

“En lo personal me da gusto que esté el profesor Bañuelos porque ha sido un hombre de izquierda toda la vida y seguramente es el color con el que se identifica o la posición con la que se identifica Morena”.

Cardona también informó que si bien intentó que los precandidatos firmaran el acuerdo de unidad que proponía sobre la mesa, fueron personas como Luis Salazar, Eulogio Monreal Ávila o Carola Macías quienes no mostraron interés en dicha propuesta, a diferencia de los demás que sí participaron en este acuerdo.

Así mismo, el dirigente morenista aseguró que él mismo buscará un acercamiento en la Comisión Nacional de Elecciones en la Ciudad de México para analizar a profundidad la lista de los finalistas en Aguascalientes.