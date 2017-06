Los fichajes imposibles del Apertura 2017 de la Liga MX

Goal.com

Ciudad de México.- Te presentamos los rumores más absurdos de cara a lo que será el próximo semestre del balompié azteca.

FERNANDO TORRES A QUERÉTARO

En las últimas semanas se habló sobre el supuesto interés de Gallos Blancos en Fernando Torres; sin emargo, la llegada del Niño a La Corregidora es imposible. Y no sólo por el aspecto económico, sino también por motivos deportivos, pues el Colchonero no puede fichar hasta enero 2018 y no puede permitir la salida del español. Además, el delantero desea jugar en el nuevo estadio del conjunto rojiblanco.

GIOVINCO A MONTERREY

Rayados tiene la intención de contrarrestar el impacto mediático que tiene André-Pierre Gignac en Tigres, su eterno rival, por lo que buscaría el fichaje de Sebastian Giovinco. No obstante, el ex-Juventus tiene contrato con su club hasta 2020 y es uno de los mejores pagados del futbol estadounidense, por lo que el costo de su fichaje está por encima de las posibilidades de Monterrey.

FALCAO A PACHUCA

Tras la conquista de la Concachampions y la calificación al Mundial de Clubes, se dijo que Pachuca tendría pensado cerrar un fichaje bomba ante la eventual salida de Hirving Lozano. El nombre de Radamel Falcao estuvo vinculado con los Tuzos, pero lo cierto es que el club mexicano no puede pagar la alta ficha del jugador, que, además, acaba de renovar con Monaco hasta 2020.

DAVID VILLA A NECAXA

Tras el amistoso de Necaxa ante New York City, se dijo que David Villa podría ser uno de los bombazos de los Rayos. Ya pasaron muchos meses desde entonces, pero hace poco volvió a hablarse sobre la posible llegada del delantero español a los rojiblancos, algo absolutamente imposible debido a las altas pretensiones del máximo goleador en la historia de la Selección española.

RAÚL RUIDÍAZ A CHIVAS

El chiste se cuenta solo. En Perú aseguraron que Ruidíaz, campeón de goleo de la temporada 2016-17, está en la agenda de Chivas para el próximo torneo. Sin embargo, en el país sudamericano parece que no están al tanto de que el Rebaño Sagrado se ha caracterizado por competir con un plantel 100% mexicano a lo largo de su historia.