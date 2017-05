Los errores más comunes de las mujeres en la moda

Cultura Colectiva

Nos ocupamos demasiado tiempo viendo a las demás y juzgándolas, pero no vemos cómo lucimos ni pensamos en qué nos equivocamos y qué podríamos mejorar. Vivimos creyendo que lo hacemos todo bien y que nos merecemos premios y celebraciones entorno a nuestro vestuario, pero tal vez, tal como dice Coco Chanel, nuestra fealdad radica en no sabernos arreglar. Te presentamos algunos errores garrafales que todas hemos cometido o lo seguimos haciendo, para que evalúes tu vestuario y te preguntes cómo luces ante los demás.

Animal print



Un toque de leopardo o cebra no luce tan mal, el problema es cuando exageramos y casi toda nuestra ropa tiene estampado de leopardo. Un toque puede darle vida a un outfit sobrio o hacer divertido nuestro aspecto, pero exagerar puede ser un error.

Demasiado maquillaje



Cuando utilizas demasiado rubor o maquillaje para intentar “ocultar” las imperfecciones, lo único que haces es que crezcan más. El maquillaje puede ser el mejor aliado, pero si lo utilizas en exceso o el tono de tu piel es muy diferente al que intentas igualar, tu cara puede ser todo un desastre. Coloca sólo uno poco que cubra tu rostro de manera pareja, ten cuidado de no utilizar demasiadas sombras y utilizar el rimel con discreción.

Comprar una talla que no es la tuya



Ya sea más grande o más pequeña, una talla que no es la tuya puede ser un completo desastre para tu atuendo. Que tu pantalón o blusa luzcan demasiado ajustados te hará ver gorda aunque no lo estés y si por el contrario, son demasiado holgados, sólo te verás informal y desaliñada.



Insistir en colores que no le quedan a tu piel





Las mujeres de piel morena, nunca debemos usar colores tan fuertes como el naranja, pero si por el contrario, tu piel es en exceso blanca, el amarillo sólo hará que luzcas más pálida. La combinación de colores no sólo es entre la ropa, sino que debes combinarlos contigo. No insistas en lo irremediable, tal vez, simplemente no estás hecha para ese color. Mejor preocúpate de aquellos colores con los que resaltas mejor y aprende a utilizarlos para sacarle a tu cuerpo mayor provecho.





Ilusiones ópticas en contra



Utilizar colores claves o estampados que puedan hacer resaltar tu figura, también hacen lo contrario si lo que quieres aparentar otra cosa. Si eres demasiado delgada y utilizas rayas verticales en tu ropa, lucirás aún más delgada y si quieres reducir el volumen de tu busto y utilizas prendas con estampado en él, lo único que harás es que sea más visible.



No saber caminar en tacones



Por ley, todas deberíamos practicar andar en tacones mucho antes de salir en público. Siempre deberías utilizarlos días antes para acostumbrarte a la forma del zapato y así, cuando los utilices en plena acción, no parecerá que te cuesta demasiado trabajo. Fíjate bien cuando los compres, pues otro error muy común es comprarlos demasiado grandes, esto sólo hará más difícil que camines con ellos.

Pantalones a la cadera



A principios de los 2000 una horrible moda invadió las tiendas comerciales: los pantalones a la cadera, aún muchas sufrimos las consecuencias de los gorditos que marcó esta horrible prenda, pero ahora que hay más opciones como los que van hasta la cintura o simplemente los que tienen el tiro en el lugar indicado, por favor, no compres pantalones a la cadera, a menos que quieras que tu cuerpo se deforme como si fuera un muffin.

Utilizar medias demasiado estampadas o coloridas



Un pequeño detalle que acompañe a tus medias no está mal y hasta puede ser sexy, pero a veces cometemos el error de adornalas demasiado o con colores chillantes, no seas tan arriesgada, a nadie le gusta una chica que luce como si tuviera cinco años.

Hacerte cortes de cabello porque están de moda



Esto no sólo aplica para las chicas pero normalmente somos las más arriesgadas con los cortes de cabello. Antes de hacerte uno, debes observar la forma de tu cara y estar segura de que lo quieres, porque más tarde, cuando ya no esté de moda, es posible que te arrepientas o que deje de gustarte el irremediablemente corte que debes esperar a que crezca.

Leggings traslúcidos



Después de que los leggins se pusieron tanto de moda y nos gustaba usarlos en cualquier ocasión, muchas mujeres comenzaron a pensar que las medias eran sinónimo de esta prenda. Su auge fue tanto que también comenzar a hacerlos de pésima calidad y cada vez que eran usados, dejaban todo al descubierto. Es cierto que son muy prácticos pero antes de usarlos asegúrate de que tu blusón quede debajo de las nalgas y que no se transparente tu ropa interior.