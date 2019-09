Los 10 tatuajes más increíbles de los famosos y sus significados

Redacción

Ciudad de México.- A continuación te presentamos 10 de los tatuajes más increíbles y exóticos de actores, actrices, cantantes y deportistas famosos a nivel mundial:

“La mujer del sombrero” de Danny Trejo

Danny Trejo es un actor norteamericano de raíces mexicanas, mejor conocido por sus papeles en películas de acción y western como Machete (2010) y La Balada del Pistolero (1995).

Previo a su carrera como actor hollywoodense, Trejo tuvo serios problemas con la justicia, que lo llevaron a la cárcel durante un tiempo, en donde comenzó su historial de tatuajes.

“La mujer del sombrero”, es uno de ellos, en donde luce una chica mexicana con un gran sombrero mariachi que abarca todo su pecho, siendo uno de los tatuajes más reconocidos a nivel mundial.

9. “Blackout body” de Tim Commerford

Tim Commerford es un bajista norteamericano, ex integrante de bandas como Rage Against the Machine y de Audioslave.

El bajista luce un gigante tatuaje en sus hombros, espalda y pecho, con un diseño hecho completamente en color negro.

8. “El tigre tibetano” de Adam Levine

Adam Levine, voz líder de la banda Maroon 5, es muy conocido por su obsesión con los tatuajes.

Es así como el cantante posee en su piel un tributo a su madre y otro a las víctimas del 11 de Septiembre, pero, entre tantos tatuajes de los que Levine podría contar una historia, hay uno que sobresale exactamente por las razones contrarias.

Es el tigre tibetano que adorna parte de su brazo y antebrazo derecho el que más llama la atención, tanto por su ubicación como por su simbolismo. Mientras algunos opinan que está dedicado a su actual esposa, otros afirman que en realidad no posee ningún significado.

7. “Boombox” de Travis Barker

Travis Barker fue uno de los baterías de la escena punk rock norteamericana de los 90 más famosos, gracias a su trabajo con la banda Blink 182.

Barker es otro músico con tatuajes que cubren casi todo su cuerpo, incluyendo parte de su cabeza. Sin embargo, el tatuaje que más resalta entre todos, es el del radio cassette realizado en estilo caricatura, hecho en su abdomen.

6. “50” de 50 Cent

Curtis James Jackson III, mejor conocido como 50 Cent, es un rapero estadounidense insigne de comienzos del 2000, al obtener reconocimiento mundial con álbumes superventas como Get Rich or Die Tryin’ (2003) y The Massacre (2005).

A la par que el rapero y productor cosechaba más éxitos fue llenando su cuerpo de tatuajes, de los cuales, el que más destaca es un gran 50 en número que cubre casi toda su espalda.

El tatuaje de diseño intrincado y elaborado, fue realizado en honor al nombre artístico del rapero y como homenaje a la comunidad en la que creció.

5. “Jack swallow” de Johnny Depp

Uno de los personajes más entrañables del actor estadounidense Johnny Depp, es el del capitán Jack Sparrow, de la saga de Los Piratas del Caribe.

Y debido a que Sparrow significa mucho para el actor tanto en lo profesional como en lo personal, decidió realizarse uno de los tatuajes temporales del personaje de forma permanente, en su antebrazo.

El tatuaje, una golondrina que alza vuelo con el sol tras ella bautizada como “Jack Swallow”, tuvo algunas modificaciones hechas por Depp para darle mayor significado.

4. “Mangas tatuadas” de David Beckham

David Beckham fue de los primeros futbolistas con tatuajes en sus brazos.

Las mangas tatuadas de Beckham conjugan en un solo lugar desde un tatuaje dedicado a su esposa, Victoria Beckham, hasta diseños con inscripciones en hebreo y latín, ángeles, rosas y números romanos.

3. “La diosa Isis” de Rihanna

Rihanna es otra de las cantantes femeninas que ha cubierto su cuerpo con una buena cantidad de tatuajes relacionados con su vida y experiencias.

Pero el que mayor significado tiene para la cantante es el tatuaje de la diosa egipcia Isis abriendo sus alas, que se encuentra justo bajo su pecho.

Para Rihanna, este tatuaje es más que especial, siendo un homenaje póstumo a su abuela materna Gran Gran Dolly.

2. “Ave nativa americana” de Anthony Kiedis

La voz líder de la banda norteamericana Red Hot Chili Peppers es otro aficionado a los tatuajes con gran significado, tal como lo demuestra con una gran ave de estilo tribal que se encuentra en casi toda la extensión de la parte alta de su espalda.

El estilo en el que se tatuó esta ave, representa para Anthony Kiedis un recordatorio de sus raíces, al tener ascendencia nativo americana.

1. “Tigre de bengala” de Angelina Jolie

Una de las actrices de Hollywood con los tatuajes más increíbles es Angelina Jolie. Precisamente, el más llamativo de todos, es un tigre de bengala que cubre su espalda desde la parte media hasta la baja.

El tatuaje, realizado con la técnica de golpeteo manual, fue hecho por un profesional en dicha técnica, oriundo de Bangkok. La actriz eligió el tigre de bengala para celebrar su nueva ciudadanía camboyana, la cual le fue otorgada en 2004.

Con información de Cinco Noticias