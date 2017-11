Lorena Martínez también benefició a familia de corruptos

Luigi Rivera

Aguascalientes, Ags.- No solo fue el gobierno de Carlos Lozano de la Torre el que entregó contratos millonarios a la familia Tagle Jiménez encabezada por el patriarca, Benito Adolfo Tagle Rodríguez, hoy investigado por corruptelas durante el Gobierno del también priista Cesar Duarte en Chihuahua. El municipio capital, entonces encabezado por Lorena Martínez, también pagó, con recursos federales, un sobreprecio de casi 800 mil pesos, por los chalecos antibalas a la empresa Grupo Industrial y Constructor SA de CV que pertenece a la hermana de la entonces directora Jurídica de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, María del Socorro Cecilia Tagle Jiménez, además de que no descalificó a la empresa, a pesar de que no cumplió con los requerimientos marcados en la ley.

Por este motivo, el OSFAGS ordenó al municipio capital, reintegrar a la Tesoreríade la Federación, 760 mil 440 pesos, pues el recurso provino del SUBSEMUN

La observación número 1 del Órgano Superior de Fiscalización versa sobre la compra de Chalecos Balísticos por medio de la licitación pública LA 801001998-N8-2012 / GMA-001-LF-12 se adjudicaron $4’998,440.00 pesos a la empresa denominada “Grupo Industrial y Constructor SA de CV”, en donde participa como socia-accionista mayoritaria, María Luisa Tagle Jiménez.

En el listado de 4 puntos, se destaca que la póliza de responsabilidad civil por10 millones de dólares, marcada en la convocatoria, está a nombre de “Bullet International SA de CV” y no a nombre de “Grupo Industrial y ConstructorSA de CV”, con lo que de origen se incumplió con lo manifestadoen el Acta de Análisis Técnico, Económico y Fallo de Adjudicación de la Secretaría de Administración del ayuntamiento de la capital

En el segundo punto se deja en claro que el precio unitario de los chalecos ofrecido por la empresa Grupo Industrial y Constructor SA de CV, fue de 21 mil 545 pesos, mientras que otra de las empresas concursantes Bullet International SA de CV, los ofreció a 18 mil 500 pesos.

Tras las justificaciones presentadas por el ayuntamiento capital a los señalamientos del Órgano Superior de Fiscalización, este calificó como NO SOLVENTADA la observación.

“El Ente Fiscalizado no justificó legal y documentalmente ante este Órgano Superior de Fiscalización por qué no se descalificó al proveedor Grupo Industrial y Constructor, S.A. de C.V., toda vez que no cumplió con el numeral 3.2.12.18 del Acta de Análisis Técnico, Económico y Fallo de Adjudicación”.

Y finalmente:

“El Ente Fiscalizado no justificó legal y documentalmente ante este Órgano Superior de Fiscalización por qué se adquirió el producto en licitación a un costo mayor al ofertado por otros proveedores de bienes y servicios”.