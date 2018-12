Lorena Martínez reaparece en Dubái y critica a AMLO

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La ex candidata derrotada al gobierno de Aguascalientes y al Senado de la República del PRI, Lorena Martínez Rodríguez reapareció en sus redes sociales desde Dubái para criticar al gobierno federal.

En un primer post la priista señala:

Cuando un pueblo decide bajo la guía de gobernantes sabios transformar su realidad lo logra !!Así nos lo demuestran los Emiratíes , quienes supieron aprovechar el momento de la riqueza petrolera y hoy son una potencia turística . No permitamos que nuestros sueños de hacer de MÉXICO un gran país se detengan !!

Así mismo en otra publicación acompañada de un video del aropuerto de dicha ciudad arete escribe:

Me parece inaudito que nuestro presidente de la República crea que no somos capaces de hacer las cosas en grande !!!