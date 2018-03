López Obrador, no es inalcanzable: LMR

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aún es posible revertir la ventaja de Andrés Manuel López Obrador en las preferencias electorales rumbo a la sucesión presidencial, aseguró la candidata del PRI al Senado de la República, Lorena Martínez Rodríguez.

“Yo estoy convencida que no es imposible y tampoco creo que sea tan difícil; el electorado mexicano está partido entre los que quieren a Andrés Manuel y los que no quieren que llegue, y es el 68% los que no queremos que llegue y que tendrán que decidir por otras opciones”.

Agregó que el candidato de su partido José Antonio Meade, se ha mantenido en algunas encuestas en segundo lugar, sin embargo ha tenido un crecimiento sostenido que le da posibilidades de darle la vuelta al marcador