López Obrador impulsó reforma constitucional de Baja California: Marko Cortés

El Presidente López Obrador es el impulsor de la reforma que amplía el periodo de gobierno en Baja California, quien, a través de la Secretaría de Gobernación y la dirigencia de Morena, solicitaron el apoyo de Acción Nacional, incluso, a cambio de respetar la propuesta de gobernador interino en Puebla, pero el partido rechazó tal proposición, confirmó Marko Cortés.

“Debo decirlo con absoluta claridad, por más que lo niegue el gobierno de López Obrador, por más que esconda la mano, es claro que lanzó la piedra, por más que niegue que él impulsa el aplazamiento del periodo para el mandato de su amigo Jaime Bonilla, los elementos son claros y contundentes: López Obrador lo impulsó desde inicios de este año, al menos desde inicios de este año”, dijo.

Por ello, solicitó al Ejecutivo federal que no sea incongruente, que no mienta, que no traicione a los bajacalifornianos. Asimismo, pidió a López Obrador que se pronuncie en contra de la reforma constitucional y que instruya a la Consejería Jurídica de la Presidencia a que también presente una Acción de Inconstitucionalidad contra la enmienda.

“Nosotros le pedimos al Presidente López Obrador que para que la gente no le diga Porfirio Díaz, ya se pronuncie con claridad en el caso de Baja California, que se pronuncie en contra y que además instruya a la Consejería Jurídica que también presente una Acción de Inconstitucionalidad, porque el gobierno de la República tiene también esa posibilidad”, señaló.

Entrevistado en la sede de Acción Nacional, acompañado por el Vocero, Fernando Herrera y los Secretarios de Comunicación, Felipe González y de Promoción Política de la Mujer, Adriana Aguilar, el Dirigente nacional dijo que el tema de Baja California puede marcar un gravísimo precedente en la vida democrática del país, por lo que López Obrador no puede ser Pilatos y simplemente lavarse las manos.

“Porque por un lado hoy dice que él va a estar en el cargo hasta que la gente quiera, y por otro lado, firma un acuerdo notarial, no tiene ningún tipo de sustento en esta materia, y evidentemente no lo creemos, porque el mismo día que firma el compromiso que no se va a reelegir, ese mismo día dice que él va a estar hasta que la gente lo quiera”, destacó.

Finalmente, Marko Cortés informó que desde el momento en que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Yeidckol Polevnsky le pidieron apoyar la reforma constitucional, se reunió con los diputados locales del PAN para instruirlos a rechazar la iniciativa de Morena.

