Loco sujeto disparó en contra de su ex suegra y ex cuñado

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un loco y agresivo sujeto armado con una pistola calibre 22, llegó hasta la casa de su ex pareja con la intención de llevársela por la fuerza, pero debido a que la familia intervino, el agresor sacó una arma de fuego que traía entre sus ropas y disparó en contra de su ex suegra y también lesionó en el abdomen a su ex cuñado.

Los hechos ocurrieron en el interior de un domicilio ubicado en la calle Eucalipto en el Barrio de los Tiscareño de la Delegación Calvillito en el Municipio capital.

El agresor y prófugo de la justicia, fue identificado como Rosendo Ortiz Leos de 40 años de edad, mismo por quien ya pesaban denuncias por el delito de lesiones dolosas y violencia intrafamiliar y en donde la víctima era su ex pareja Marcela Cruz Marín de 27 años.

Según testigos, Rosendo llegó a la casa de la joven y entró por la fuerza para golpearla con la intención de llevársela con él.

La madre de la joven identificada como Isabel Marín Pedroza de 57 años de edad intentó evitar tal situación y eso le valió recibir un balazo en una pierna. Casi al mismo tiempo un hermano de la víctima de nombre Jorge Cruz Marín de 18 años intentó intervenir pero sufrió una herida en sedal a la altura del abdomen.

Finalmente, el agresor se dio a la fuga del lugar de los hechos y a pesar del operativo de las autoridades, no se pudo dar con su paradero.

La jefa de familia fue trasladada a recibir atención médica al Hospital Tercer Milenio y la reportan como estable y en el caso del jovencito no ameritó traslado. Los paramédicos también atendieron una serie de golpes que Marcela presentaba en la cabeza.

En su declaración, la misma joven manifestó que decidió separarse de Rosendo debido a que es una persona violenta y que con mucha frecuencia era víctima de golpizas a manos de dicho sujeto.