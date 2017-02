Localizan en Celaya la fuente radiactiva robada en Querétaro; había alerta en seis estados

Sin Embargo

Celaya.- Fue localizada en esta ciudad la fuente radiactiva, con número de serie MD40502019, que había sido robada el pasado lunes 13 de febrero en el kilómetro 4+500 del Libramiento Palmillas-Apaseo el Alto, Querétaro.

Un reporte hecho al número de emergencias 911 de la Policía Municipal, aproximadamente a las 20:50 horas, donde se reportó un caja sospechosa la cual estaba abandonada en el estacionamiento de la tienda Cosco, ubicada en la avenida Tecnológico, hasta donde arribaron los lentos municipales y al ver que se trataba de una caja naranja similar por la que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), activó una alerta en varios estados del país.

Al lugar arribaron el Secretario de Seguridad Ciudadana, César Vázquez y el director de Protección Civil y Bomberos, Iram Álvarez de la Rosa, quienes corroboraron que se trataba de la fuente radioactiva, misma que por la clasificación de sus etiquetas y códigos, contaba con reporte de robo vigente.

Al lugar también arribaron elementos del Ejército Mexicano, así como personal del Ministerio Público.

En un comunicado de prensa, se informó que a pesar de tratarse de material radioactivo, no existe ningún riesgo para la población, ya que el objeto se encuentra perfectamente cerrado, además de que la envoltura que resguarda el material se encuentra en buenas condiciones, por lo que no fue necesaria la evacuación de personas y únicamente se ordenó el retiro de vehículos que se encontraban estacionados cerca de este sitio, a efecto de no entorpecer los trabajos que se realizan.

De momento personal de la Secretaria de Seguridad Ciudadana resguarda el sitio, en tanto autoridades en materia de energía proceden a retirar la fuente radioactiva.

Alertan a seis estados

Luego de que la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió un alertamiento a las Unidades Estatales de Protección Civil de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán, al igual que a las Instancias federales de Seguridad Nacional integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, debido al robo de una fuente radiactiva.

Aunque era calificada de bajo riesgo, puede ser peligrosa si no se maneja en condiciones de seguridad o no se protege desde el punto de vista físico.

Entre las recomendaciones en caso de localizarse la fuente, estaban:

• No realizar manipulación alguna del equipo, ni permanecer cerca del mismo.

• Establecer un perímetro de seguridad y resguardo con radio mínimo de 5 metros.

• Levantar un registro de las personas (civiles y primeros respondedores) que pudieron haberse ubicado dentro del radio de seguridad (nombre, dirección y teléfono de contacto).