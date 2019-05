Localizan a ocho adolescentes extraviados en La Congoja

Comunicado

San José de Gracia, Ags.-Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en una acción coordinada con la policía Municipal de San José de Gracia, como parte de las labores del Manos Único localizaron y auxiliaron a ocho adolescentes que se encontraban extraviados en una terracería y no podían regresar a su domicilio, toda vez que su vehículo había sufrido una falla mecánica.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas, cuando en el Servicio de Emergencia 911, cinco padres de familia solicitaron la intervención de la policía para localizar a sus hijos, quienes desde las 09:00 horas habían salido de su domicilio con rumbo al balneario Valladolid, para festejar el día del estudiante y no habían regresado, por lo que se trasladaron elementos estatales y municipales al sitio donde se encontraban los padres.

Al entrevistarse con elementos de la Policía Estatal y municipal de San José de Gracia, los padres de familia informaron que se trataba de 8 jóvenes, de entre 15 y 18 años de edad, quienes alrededor de las 19:00 horas se comunicaron vía telefónica para informar que se encontraban en la Sierra Fría extraviados y que el vehículo en el que viajaban había sufrido una falla mecánica, lo que les impedía seguir con su camino, pero antes de que pudieran dar más datos o mandar su ubicación, se cortó la llamada sin que pudieran comunicarse con ellos nuevamente.

Con esta información, los policías estatales y municipales implementaron un operativo de búsqueda por la zona y al desplazarse sobre la terracería Panorámica, a la altura del kilómetro 36 aproximadamente hacia la comunidad la Congoja, localizaron a los jóvenes, sanos y en perfectas condiciones.

Quienes dijeron llamarse: Rodrigo de Jesús y Evelyn, de 18 años de edad; José de Jesús de 17 años; como Karla Gabriela, Daniel, Mario Alejandro de 16 años así como Jessica y Armando de 15 años de edad, manifestaron que se desplazaban en una camioneta Cheyenne, modelo 2002 cuando a la altura del kilómetro 48 de la misma vía, se averió una de las llantas, sin embargo no contaban con refacción ni herramienta para cambiar el neumático.

Informaron que intentaron comunicarse varias veces con sus familiares, sin embargo no tenían señal en sus dispositivos móviles, por lo que finalmente fueron trasladados y entregados a sus padres, quienes agradecieron la intervención y apoyo de los oficiales, toda vez que estaban muy preocupados.