Lobos sondea ‘benefactor’ para su salvación

Medio Tiempo

Ciudad de México. – Con menos de dos semanas para liquidar la sanción económica por su descenso, Lobos BUAP se encuentra sondeando entre patrocinadores y socios quién podría cumplir con los 120 millones de pesos para quedarse en Primera División.

La directiva se encuentra en un proceso de análisis y de búsqueda con alguien que pueda cumplir con dicha cantidad para no regresar al Ascenso MX e incluso no cierran las puertas a que pudieran ser varios los involucrados.

Francisco de Dios, vicepresidente de Lobos, dijo a Mediotiempo que están buscando opciones pero todavía no tienen nada definido ,y aunque no quiso aclarar qué tipo de patrocinadores contemplan, reiteró que no tendrían nada qué ver con la Universidad Autónoma de Puebla.

“La Universidad no va a pagar nada, eso es seguro. La Universidad no tiene recursos para eso y no va a pagar nada. Estamos buscando algunas otras opciones de patrocinadores, de socios pero por ahora no tenemos nada”, expresó.

La directiva incluso estudia que pudiera ser más de un “benefactor” para mantenerlos en Primera División. “Puede ser uno o pueden ser varios pero hay que esperar”.

Lobos tiene la posibilidad de mantenerse dos años más en la Liga MX gracias a que los equipos que jugarán por el ascenso, Alebrijes y Cafetaleros, no están certificados para jugar en el máximo circuito y por eso, mediante una suma económica, los de Puebla pueden resolverlo a su favor.

La marca de vehículos Volkswagen podría apoyar al club, aunque este nombre ha sido solo uno de los que ha trascendido como posible solución.