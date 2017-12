Lo que no debes hacer tras una ruptura amorosa

Grandes Medios

CDMX.- Hace algunos días un hombre en Nuevo León, al no poder superar la ruptura con su esposa, decidió deshacerse también de su pene. Y es que en ocasiones no pensamos en que podría terminar nuestra relación con aquella persona que amamos.

Esto ocasiona que hagamos cosas que estarían fuera de lo común, quizá no al grado del caso de Nuevo León pero si acciones muy tontas. Sin embargo, es algo por lo que tenemos que pasar todos y es nuestra obligación superar esos momentos difíciles. Es por eso que te ayudaremos un poco diciéndote algunas cosas que no debes hacer después de una ruptura amorosa.

Lucy Brown y Helen Fisher han realizado un estudio que reveló que tratar de superar una ruptura sólo es comparable con dejar una adicción. Esto se basa en el hecho de que el cerebro libera dopamina al momento de volver a ver a esa persona, esta sustancia causa en las personas ansiedad por no tener su compañía; algo similar pasa con los adictos.

El lado bueno de este estudio es que también demostró que nuestros cerebros nos ayudan a sentirnos mejor, ya que trata de regular las emociones y no nos permite hacer acciones impulsivas. Pero aun así te dejaremos nuestra lista de cosas a evitar después de romper con alguien.

No busques a tu ex

No revises su Facebook, no veas fotos suyas, no le mandes mensajes, no salgas con él o ella, en fin, no hagas cosas que te recuerden a esa persona, tu cerebro liberará dopamina y después de que pase el efecto te sentirás peor.

Aprende de tus rupturas

Trata de aprender sobre lo que sucedió; la razón por la que rompieron, lo que le molestaba a él o ella, lo que te molestaba a ti. Trata de ver los patrones para que en futuras relaciones no cometas los mismos errores.

Trata de salir

No te encierres en tu casa, trata de salir con amigos y si no has actividades nuevas cómo correr o tomar clases de yoga. Te puedes lamentar pero sólo lo suficiente, no te dejes llevar por la tristeza.

No sean amigos muy pronto

La Universidad de Oakland realizó un estudio en el que demostraron que las personas que querían ser amigos de sus ex muy rápido tenían tendencias narcisistas y psicópatas. Quizá no sean ninguna de las dos, aunque si te será más difícil olvidarlo.

Lo más recomendable es que si no superas la pérdida de ese ser amado busques la ayuda de un profesional, ya que la depresión no es algo que se debería tomar a la ligera. Aunque si sigues estos consejos no te será difícil superar este momento tan difícil.