Lo importante para Necaxa es la salvación: Alfonso Sosa

Torreón, Coah.- Tras su segundo empate del Clausura 2017, en donde Necaxa vino de atrás en un par de ocasiones para empatar a Santos, el timonel Alfonso Sosa le recordó a la afición, a través de los medios, cuál es la prioridad del equipo de Aguascalientes: la salvación.

“El punto fue bastante bueno, nos viene bien, por la situación en la que estamos. La recompensa a lo que trabajaron los muchachos fue el empate; y en términos generales, es justo”, comentó el timonel de los Rayos.

Hasta el momento, el cuadro necaxista no cuenta con un mejor inicio que en el Apertura 2016. El equipo de Poncho Sosa suma el mismo número de victorias (dos), y la doble cantidad de derrotas (cuatro).

“Si hubiésemos ganado más puntos, estaríamos en un estado psicológico óptimo, pero no estamos mal tampoco, no somos un desastre. El equipo ha entendido cómo se tienen que jugar los partidos, y más en la situación que estamos nosotros. Sí quisiéramos estar más arriba, acercarnos más rápido a la salvación, que no hay que olvidar, ésa es la prioridad del equipo”, señaló.

A falta de nueve jornadas para que se defina el descenso, los Rayos se sitúan en la posición diez, por encima de equipos como Santos, Querétaro, Puebla y Cruz Azul.

“Luego nos confundimos, malentendemos por el torneo que se hizo, el anterior, que tenemos que estar allá arriba. No, nuestra realidad es mantener la categoría, y a partir de ahí, ir sacando puntos. Veo bien a los muchachos, no nos tumbó el resultado de la semana pasada; éste nos viene bien, sumar nos viene bien. Ya si después nos alcanza para cosas importantes, bienvenidas”, finalizó.