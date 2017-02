Lo balean tras robarse una moto en Calvillito

ABC Noticias

Aguascalientes.- El balazo que recibió un joven de 21 años de edad en una de las piernas, no fue una bala perdida como intentó hacerles creer a as autoridades, sino el resultado de haberse robado la motocicleta en la que llegó supuestamente pidiendo ayuda a calles de Valle de los Cactus.

La investigación por parte de las autoridades ministeriales descartaron cualquier tipo de intento de homicidio, ejecución o bala perdida; y pudieron establecer que la herida que sufrió Humberto Medina Gamez de 21 años de edad fue porque lo sorprendieron robándose una moto.

De momento se desconoce si fue el dueño de la moto el autor del disparo o alguna otra persona que sabía que Humberto estaba cometiendo el delito.

Originalmente se reportó a las 13:30 hrs que en la entrada a Valle de los Cactus había una persona herida por proyectil de arma de fuego. Al llegar as autoridades, se encontraron con el joven a un costado de la moto en la que supuestamente viajaba por El Relicario al momento en que sintió dolor en la pierna y se dio cuenta que lo habían baleado.

A decir de Humberto, nunca tuvo a la vista de donde salió el disparo y que su único interés era llegar lo más pronto posible a la ciudad para solicitar ayuda.

Paramédicos valoraron su herida y lo trasladaron a recibir atención médica al Hospital Tercer Milenio. En dicho nosocomio los médicos dieron parte a las autoridades ministeriales del ingreso de un paciente con herida por arma de fuego.

Al iniciar las investigaciones, los agentes lograron descubrir que la moto en la que viajaba Humberto era robada y que muy probablemente el disparo que sufrió fue a manos del dueño o de alguien que de percató del delito que Humberto estaba cometiendo.