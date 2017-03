Llegada de Merodio no daña credibilidad del INEGI pero si causa controversia: Santaella

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Julio Santaella Castell descartó que la credibilidad y la autonomía de la institución a su cargo se afecte ante el eventual ingreso de Paloma Merodio candidata del Ejecutivo Federal para ser la quinta integrante de la Junta de Gobierno de esta institución, luego de que ha sido señalada de tener un curriculum ambiguo y falso, además de no cumplir con los requisitos para formar parte de este órgano, aunque reconoció que esta situación causa controversia que tiene que ser tomada en cuenta.

En rueda de prensa, incomodo Santaella Castel ante la pregunta de sí se perjudicaba la credibilidad del INEGI con esta situación respondió sin mencionar el nombre de Paloma Merodio que “es una pregunta oportuna y muy delicada. El INEGI cuenta con una autonomía que tiene qué ejercer, esta dictada de gestión y de técnica en la Constitución y qué es fundamental para ganarse la confianza y retener la credibilidad amplia de la que ya goza actualmente“, dijo.

Acto seguido explicó “en los mismos ordenamientos jurídicos que ya nos rigen y del sistema nacional de información estadística y geográfica, pues ya hay un diseño institucional que blinda muchas de las decisiones que fortalece esa autonomía. De tal manera que por ejemplo la Junta de Gobierno está integrada por cinco miembros, las decisiones más importantes del Instituto son tomadas por este órgano colegiado donde sí está ocupado plenamente seremos cinco miembros y por mayoría de tal manera que una sola persona pues no es más que un solo voto al respecto, entonces decisiones fundamentales tienen que pasar por la mayoría de la junta. De la misma manera la Ley prevé una serie de atribuciones que corresponden a los distintos miembros de la junta, al presidente a mí me toca operar la institución, seguir los lineamientos, políticas que la misma junta de gobierno dictó por ejemplo en materia presupuestal y por lo tanto yo tengo que rendir resultados a la sociedad y al a junta de lo que ahí se dicta.

Igualmente añadió “a su vez la junta de gobierno es el vínculo fundamental para llevar al sistema de información estadística y geográfica. Cada uno de los vicepresidentes de la junta, pues el coordinador y va a presidir uno de los cuatro subsistemas que existen, de tal manera ellos tienen que ser los que coordinen las actividades a nivel del sistema entre las mismas universidades del estado“.

El funcionario federal externó “en concreto yo creo que el nombramiento de la persona que la persona que tú mencionas (Paloma Merodio) pues no vulnera la autonomía y no vulnera la credibilidad pero es algo que tenemos que seguir trabajando de manera continua, que no podemos quedarnos ni cruzados de brazos ni dormidos, porque como ustedes saben camarón que se duerme se lo lleva la corriente, entonces nosotros tenemos que seguir nadando para poder restablecer, acrecentar la credibilidad que ya conocemos“.

¿No les perjudica a ustedes, como por ejemplo usted tiene su trayectoria, que entre una persona que no es lo que se dice?

– Me voy a abstener de ese comentario. Creo que hay elementos institucionales donde hay procedimientos que se deben tomar en cuenta no. Sí creo que el que haya un debate sano, aunque también pues por supuesto se genera cierta controversia que se tiene en su momento que tomar en cuenta.

Julio Santaella Castell inauguró en la sede del INEGI EL FORO de Estadística y Geografía para Estados y Municipios.