Llega a CONAFOR exalcalde de Jesús María; Martín Chávez, señalado por corrupción

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Llega a la delegación de la CONAFOR el vilipendiado y señalado por corrupción ex alcalde priista de Jesús María, Martín Gerardo Chávez del Bosque.

En una batalla interna del PRI, entre Lorena Martínez y Otto Granado Roldán, por quedarse con la mayor cantidad de delegaciones y acomodar ahí a sus allegados, esta batalla de la Comisión Nacional Forestal fue ganada por el ex mandatario y actual sub secretario de la SEP quien colocó en esta posición al tristemente celebre ex alcalde jesusmariense, quien ocupará la oficina federal a partir de este jueves a las 9:00 AM.