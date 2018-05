Llamé ‘animales’ a criminales, no a migrantes: Trump

El Financiero

Washington/Ciudad de México.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber llamado a los inmigrantes ‘animales’ y aseguró que se refirió a los integrantes de la pandilla de los Mara Salvatrucha o ‘MS-13’.

En su cuenta de Twitter, dijo que se trató de ‘fake news’ y que quienes publicaron la información, la retiraron.

“Los medios de comunicación falsos me hicieron llamar a los inmigrantes, o inmigrantes ilegales, “animales”. ¡Es incorrecto! Fueron obligados a regañadientes a retirar sus historias. Me referí a los miembros de la MS-13 y de pandillas como “animales”, una gran diferencia, y tan cierto. ¡Las falsas noticias lo anuncian todo deliberadamente mal, como de costumbre!”, escribió.

El jueves, el presidente estadounidense habló al respecto, luego del que el Gobierno de México anunciara que presentaría una protesta diplomática.

“MS-13: ellos son animales (…) Necesitamos leyes fuertes de inmigración (…) Tenemos leyes de inmigración de las que se ríen. Entonces, cuando entra la MS-13, cuando los otros miembros de la pandilla entran a nuestro país, me refiero a ellos como animales y adivina qué, siempre lo haré”.

Trump hizo el comentario el miércoles durante una reunión con autoridades municipales de California que comparten su meta de detener la inmigración ilegal a través de la frontera sur de Estados Unidos.

“Tenemos personas que ingresan al país o intentan ingresar, y estamos deteniendo a muchas de ellas, pero estamos sacando gente del país. No creerías lo malas que son estas personas. Estas no son personas, estos son animales”, opinó Trump.

